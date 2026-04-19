Нижегородцам рассказали, когда можно летать после операции

Хирург предупредила о рисках авиаперелётов после пластики.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижегородской области напомнили о рисках авиаперелётов после пластических операций. Поспешный вылет может обернуться серьёзными осложнениями для сосудов и сердца, особенно в первые недели после вмешательства, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека» со ссылкой на пластического хирурга Надежду Рождественскую.

Как пояснила врач, отправляться в дорогу можно только после очного осмотра и снятия швов. После увеличения груди или абдоминопластики безопасный срок — не раньше трёх недель, после блефаропластики — ориентировочно через семь дней. Ранние перелёты повышают нагрузку на организм и замедляют восстановление.

Особую опасность представляет так называемый синдром «эконом-класса». Длительное сидение в одной позе и согнутые колени ухудшают кровоток, а в сочетании с послеоперационным состоянием это может привести к образованию тромбов.

Чтобы снизить риски, специалисты советуют использовать компрессионные чулки, пить воду и отказаться от алкоголя и кофе. Во время длительных перелётов важно вставать и двигаться по салону, а также делать простые упражнения для ног — они помогают избежать застоя крови.