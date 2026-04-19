Еще два моста в Воронежской области ушли под воду из-за подъема уровня волы в реках. К уже закрытым ранее переправам в Борисоглебске, Грибановском и Рамонском районах добавились еще две. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным спасателей, за сутки резко прибыла вода в реке Воронеж, что вызвало затопление низкого моста в Рамони, соединяющего районный центр с поселком Бор. Пока вода скрыла полотно дороги на 5 см, но она продолжает прибывать.
Также на 14 сантиметров затопило мост через реку Битюг между селами Старый Эртиль и Гороховка. За сутки в водоеме прибыло 14 сантиметров воды.
По данным ГУ МЧС, угрозы подтопления населенных пунктов нет.