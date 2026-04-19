В Тульской области стартовал всероссийский проект «Добро в село»

Волонтеры-медики приступили к реализации всероссийского проекта «Добро в село» на территории Тульской области в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Первый выезд медицинской бригады состоялся 16 апреля в Щекинский район. Медработники обследовали более 30 жителей деревни Сорочинки. В частности, были проведены флюорография, маммография, спирометрия, биохимический и клинический анализы крови, измерение внутриглазного и артериального давления. Волонтеры-медики помогали в проведении диагностических процедур, поделились с жителями рекомендациями по сохранению здоровья.
Всего в этом году медики проведут восемь выездов с апреля по ноябрь в Щекинский, Веневский, Новомосковский, Киреевский, Ясногорский, Алексинский, Плавский и Дубенский районы. Следующий выезд запланирован на 12 мая в село Прудищи Веневского района.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.