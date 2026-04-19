В Приангарье снизилось количество мест концентрации ДТП

Количество мест концентрации ДТП на территории Иркутской области снизилось на 50%, а число потенциально аварийно-опасных участков — на 34,7%, сообщила осуществляющая полномочия министра транспорта и дорожного хозяйства региона Дарья Селех. Снижение аварийности на дорогах является одной из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Снижение количества ДТП в регионе соответствует выполнению задачи, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такие результаты стали следствием системной работы, организованной при взаимодействии управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области, министерства транспорта и дорожного хозяйства региона и владельцев автомобильных дорог», — прокомментировала Дарья Селех.
В 2025 году в Приангарье была утверждена дорожная карта, которая предусматривала 86 первоочередных мероприятий для ликвидации аварийно-опасных участков и 191 мероприятие для работы с потенциально аварийно-опасными участками. По ней были установлены светофорные комплексы, камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, на некоторых участках изменили скоростной режим и правила движения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.