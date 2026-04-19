В Татышлинском районе Башкирии состоялся фестиваль «Формула успеха»

Многопрофильная школа села Новые Татышлы в Башкирии стала площадкой проведения Х Республиканского полилингвального фестиваля «Формула успеха». Мероприятие прошло в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Татышлинского района.
Юбилейный фестиваль собрал участников не только со всей республики, но и из соседних регионов. В их число вошли в том числе директора, завучи и учителя из 11 полилингвальных школ Башкирии, специалисты министерства образования и науки региона.
«Фестиваль стал значимым событием в образовательной жизни района, способствующим распространению передового педагогического опыта, укреплению межрегиональных связей и развитию полилингвального образования», — отметил начальник отдела образования районной администрации Руслан Бадертдинов.
В течение двух дней участники фестиваля побывали на открытых уроках по русскому языку, окружающему миру и математике. Уроки провели учителя полилингвальной школы села Новые Татышлы. Гости фестиваля, в свою очередь, провели ряд мастер-классов по методам обучения удмуртскому и английскому языкам во внеурочной деятельности, а также по изготовлению изделий из бересты и кукол-оберегов.
