Пожар в Малайзии уничтожил тысячу домов. Видео

В прибрежной деревне Кампунг Бахагия в Малайзии сгорело около тысячи домов — это около 90% поселения, пишет Sinar Harian.
Пожар вспыхнул в ночь на воскресенье и быстро распространился по плотно застроенным домам. Глава деревни Шариф Хашим сообщил, что, предположительно, причиной возгорания стала неосторожность одного из жителей, который оставил готовящуюся еду на кухне.
«В этой деревне три главных переулка, и почти все они пострадали», — уточнил он.
Хашим добавил, что единственный доступный источник воды — море, в поселении нет пожарных гидрантов, и это затрудняет тушение.
По данным агентства Bernama, всего в деревне проживает около 9 тыс. человек, о пострадавших пока не сообщается.
«Сильный ветер и близкое расположение домов привели к быстрому распространению огня, а отлив также затруднил доступ к открытому источнику воды», — сообщил начальник пожарно-спасательной службы Джимми Лагунг.
Окружной глава Комитета по управлению стихийными бедствиями Датук Уолтер Кенсон заявил, что дома пострадавших жителей «больше не безопасны для проживания».
