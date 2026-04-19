В Татарстане стартует масштабное строительство 13 спортивных объектов

Строительство 13 спортивных объектов начнется в Татарстане в этом году по госпрограмме «Спорт России». Кроме того, продолжится обустройство Центра развития футбола в Казани, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Марат Айзатуллин.
Так, в Лениногорске, селах Лебяжье, Старое Дрожжаное и Тюлячи возведут 4 крытых футбольных манежа. Также откроются 3 крытых катка с искусственным покрытием в селе Новошешминск, поселках Аксубаево и Круглое поле. Помимо этого, для жителей республики обустроят 6 универсальных спортивных площадок.
Ранее сообщалось, что в селе Новошешминск откроют площадку с уличными тренажерами. Объект разместят на территории Новошешминской средней школы. Там местные жители смогут тренироваться и готовиться к сдаче нормативов ГТО.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.