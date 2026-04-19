Жителей Таганрога предупредили о возможных громких хлопках из-за работы саперов

В Приморском парке Таганрога саперы обезвреживают взрывоопасные предметы.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге на территории Приморского парка работают саперы. Специалисты обезвреживают взрывоопасные предметы. В связи с этим возможны громкие звуки. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она попросила жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

Отметим, что работы саперов связаны с последствиями ночной воздушной атаки на Таганрог. Напомним, 19 апреля город подвергся удару, были повреждены несколько объектов, включая коммерческие предприятия и механический колледж.

