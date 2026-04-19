В Гагаринском районе Севастополя отремонтируют детский сад № 32

Здание детского сада № 32 на улице Дунайской в Гагаринском районе Севастополя обновят к концу июля этого года. Модернизацию объекта проводят по нацпроекту «Семья», сообщили в городском департаменте капитального строительства.
Учреждение полностью преобразится: там будут созданы комфортные условия как для детей, так и для воспитателей. Планируется заменить инженерные сети: обновить системы отопления, водоснабжения и электроснабжения, привести в порядок кровлю и фасад здания. Внутренняя отделка всех помещений, от игровых комнат до пищеблока, будет выполнена под ключ. Завершающим этапом станет благоустройство прилегающей территории.
Строители приступили к ремонту на объекте 12 января этого года. В настоящий момент на площадке подходят к концу демонтажные работы, готовность дошкольного учреждения составляет 15%. Согласно контракту, реконструкция здания должна быть завершена до 31 июля 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.