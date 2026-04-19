В Лазаревском районе Сочи к лету обустроят 3 детские площадки

Благоустройство трех детских спортивно-игровых площадок на территории Лазаревского района Сочи планируют завершить к концу мая. Пространства преобразят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском «Агентстве инноваций и коммуникаций».
Строительство спортивно-игрового комплекса в поселке Мирном было начато в этом году досрочно. В поселке Солоники на улице Тихорецкой и в микрорайоне Лазаревское между домами № 77 по улице Павлова и № 11 по улице Изумрудной также будут обустроены аналогичные спортивно-игровые комплексы с освещением на солнечных батареях, специальным покрытием и игровыми зонами, включающими футбольные ворота и баскетбольные стойки. Благоустройство площадок планируется завершить до 29 мая.
«В курортной зоне особенно важно наличие благоустроенных зон для семейного отдыха как в городских кварталах, так и в поселках. Работа по благоустройству общественных территорий проводится на основе пожеланий горожан. Создание новых спортивно-игровых комплексов — это вклад в развитие инфраструктуры района и безопасное и комфортное пространство для активного отдыха детей, подростков и взрослых», — поделился глава Лазаревского района Сочи Максим Ермолаев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.