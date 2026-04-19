В Лазаревском районе Сочи к лету обустроят 3 детские площадки

Строительство спортивно-игрового комплекса в поселке Мирном было начато в этом году досрочно. В поселке Солоники на улице Тихорецкой и в микрорайоне Лазаревское между домами № 77 по улице Павлова и № 11 по улице Изумрудной также будут обустроены аналогичные спортивно-игровые комплексы с освещением на солнечных батареях, специальным покрытием и игровыми зонами, включающими футбольные ворота и баскетбольные стойки. Благоустройство площадок планируется завершить до 29 мая.