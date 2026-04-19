«Думаю, мне доверят»: Григорий Лепс заявил, что хочет усыновить двух или трёх детей

Народный артист России Григорий Лепс поделился планами усыновить нескольких детей. Об этом РИА Новости пишет в воскресенье, 19 апреля.
«Я буду брать на воспитание двух детей из детского дома, если получится — трёх. Подниму всех. Места у меня много… Я дам им свою фамилию, отчество, — рассказал исполнитель и добавил, что вопрос может решиться в течение ближайших трёх-четырёх месяцев. — Думаю, мне доверят».
Певец также высказался о своей бывшей девушке Авроре Кибе. Лепс признался, что надеется на возобновление этих отношений, и заявил, что до сих пор считает себя несвободным мужчиной.
По словам артиста, после расставания женщины стали проявлять к нему куда более активное внимание, но он отказывается от новых знакомств. Певец утверждает, что с момента разрыва у него не было отношений и «не будет, пока он не поставит точку в этой истории».
20-летняя Аврора Киба сообщила о расставании с Лепсом в январе. Позже певец заявил, что у него остались тёплые воспоминания о бывшей возлюбленной, но следить за её дальнейшей жизнью он не собирается.