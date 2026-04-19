Свердловчане открыли грибной сезон, обнаружив первые сморчки

Свердловские грибники обнаружили первые весенние сморчки. Фотографией находки поделилась жительница Среднего Урала в группе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте».
— Первая сморчковая шапочка на Урале… А вот и вторая! Ну все, ребята, началась охота. Открыли грибной сезон получается, — поделилась свердловчанка.
Женщина обнаружила эти грибы в лесу села Барабановское (Каменский район).
Напомним, сморчки относятся к условно съедобным грибам. В составе сморчков могут содержаться токсичные вещества, которые нейтрализуются при правильной термической обработке.