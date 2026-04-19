Донских аграриев предупредили о пиренофорозе пшеницы

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области предупредили фермеров о рисках распространения пиренофороза — жёлтой пятнистости листьев пшеницы. Без своевременной обработки посевов ущерб может достичь 45%.
Возбудитель болезни — грибок, который сохраняется в растительных остатках и семенах до двух лет и легко перезимовывает. С приходом тёплой влажной погоды он активизируется и атакует молодые всходы.
Первыми симптомами обычно становятся мелкие жёлтые или светло-коричневые пятна на листьях, которые со временем растут, темнеют и обрастают характерной жёлтой каймой. Иногда точечные поражения появляются и на стеблях.
Защитить урожай поможет комплекс мер: правильная агротехника, своевременная химическая обработка и контроль качества семян. Аграриям советуют чаще осматривать поля и реагировать при первых признаках инфекции.