Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донских аграриев предупредили о пиренофорозе пшеницы

Это заболевание растений также известно как жёлтая пятнистость листьев.

Специалисты Россельхозцентра по Ростовской области предупредили фермеров о рисках распространения пиренофороза — жёлтой пятнистости листьев пшеницы. Без своевременной обработки посевов ущерб может достичь 45%.

Возбудитель болезни — грибок, который сохраняется в растительных остатках и семенах до двух лет и легко перезимовывает. С приходом тёплой влажной погоды он активизируется и атакует молодые всходы.

Первыми симптомами обычно становятся мелкие жёлтые или светло-коричневые пятна на листьях, которые со временем растут, темнеют и обрастают характерной жёлтой каймой. Иногда точечные поражения появляются и на стеблях.

Защитить урожай поможет комплекс мер: правильная агротехника, своевременная химическая обработка и контроль качества семян. Аграриям советуют чаще осматривать поля и реагировать при первых признаках инфекции.