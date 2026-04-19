В Таганроге предупредили о возможных звуках взрывов при работе саперов

В Таганроге предупредили о возможных звуках взрывов при обезвреживании в парке.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апр — РИА Новости. Звуки взрывов возможны во время обезвреживания взрывоопасных предметов на территории Приморского парка в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светана Камбулова.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что во время воздушной атаки ночью в Таганроге пострадали три человека. Повреждена коммерческая инфраструктура, возник пожар на территории складских помещений.

«В связи с работой саперов по обезвреживания взрывоопасных предметов на территории Приморского парка возможны громкие звуки-хлопки и взрывы контролируемого характера», — написала Камбулова в Telegram-канале.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше