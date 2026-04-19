Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге восстановили движение автобусов в районе завода Бериева

Глава Таганрога сообщила о возобновлении работы общественного транспорта после ночной атаки.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге полностью восстановили движение автобусов в районе завода имени Бериева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Ранее транспорт временно ходил по измененной схеме из-за оцепления территории после ночной воздушной атаки 19 апреля.

Напомним, в ночь на 19 апреля Таганрог подвергся удару. Были повреждены коммерческие предприятия, механический колледж и более десяти автомобилей. Для безопасности территорию ТАНТК имени Бериева и Приморский парк оцепляли.

Ранее в городе уже восстановили трамвайное движение в этом районе. Теперь автобусы также вернулись на обычные маршруты.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!