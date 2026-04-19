В Таганроге восстановили движение автобусов в районе завода Бериева

В Таганроге полностью восстановили движение автобусов в районе завода имени Бериева. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
Ранее транспорт временно ходил по измененной схеме из-за оцепления территории после ночной воздушной атаки 19 апреля.
Напомним, в ночь на 19 апреля Таганрог подвергся удару. Были повреждены коммерческие предприятия, механический колледж и более десяти автомобилей. Для безопасности территорию ТАНТК имени Бериева и Приморский парк оцепляли.
Ранее в городе уже восстановили трамвайное движение в этом районе. Теперь автобусы также вернулись на обычные маршруты.
