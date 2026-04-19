Вода в Куйбышевском водохранилище приблизилась к критической отметке

По данным мониторинга водных объектов Татарстана, уровень воды в Куйбышевском водохранилище у Верхнего Услона достиг 53,64 метра. Это всего на 2 сантиметра ниже опасной отметки в 54,24 метра. Сообщение опубликовало ГУ МЧС по республике.
На Нижнекамском водохранилище в районе Набережных Челнов уровень составил 63,73 метра (+2 см) при критическом показателе 65,9 метра. На нижнем бьефе Нижнекамской ГЭС вода опустилась до 56,85 метра (-19 см), хотя опасным считается значение в 58 метров. Среднесуточный приток в Куйбышевское водохранилище — 29 720 кубометров в секунду, расход через Жигулёвский гидроузел — 29 290.
На утро 19 апреля зафиксированы подтопления. Вода ушла под два низководных моста и две грунтовые дороги в разных районах. Подтоплены 21 приусадебный участок в одном районе. Также частично залита набережная в поселке Красный Ключ Нижнекамского района.