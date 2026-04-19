В день донора пермяки получат подарки за сдачу крови

Сдать кровь можно будет по двум адресам.

Источник: Комсомольская правда

В Перми 20 апреля состоится праздничная донорская акция, приуроченная к Национальному дню донора.

Сдать кровь смогут все желающие старше 18 лет, имеющие российское гражданство (или законное проживание в стране не менее года), весом не менее 50 килограммов и без медицинских противопоказаний. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Участники акции также смогут вступить в федеральный регистр доноров костного мозга.

В день акции будут работать две площадки. Первая — Пермская краевая станция переливания крови на улице Лебедева, 54. Здесь доноров будут принимать с 8:00 до 13:30 в порядке живой очереди и по предварительной записи. Вторая — выездной пункт у Пермского академического Театра-Театра на улице Крисанова, 12б.

Организаторы подготовили развлекательную и просветительскую программу. На станции переливания выступит ансамбль «Воскресенье», волонтёры-медики проведут интерактивные викторины, гости узнают о культурных традициях народов России и соберут «Тарелку донора». У Театра-Театра участники получат памятные подарки от театра и Службы крови, а волонтёры Российского Красного Креста вручат сувениры и угостят чаем со сладостями.