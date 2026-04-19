В Бурятии открыли регистрацию на спортивную акцию «Рекорд Победы»

Регистрация на ежегодную спортивную акцию «Рекорд Победы», которая проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», стартовала в Бурятии. Об этом сообщили в Республиканском агентстве по делам молодежи.
Событие состоится 9 мая на площади Революции в Улан-Удэ. В этом году организаторы поставили цель выполнить общими усилиями 29 565 отжиманий от пола. Это число символично, так как именно столько мирных дней пройдет со Дня Победы 1945 года до 9 мая 2026 года. Присоединиться к мероприятию могут все желающие, им необходимо заполнить форму.
«“Рекорд Победы” — это уникальная традиция, которая объединяет в себе силу духа, уважение к истории и любовь к спорту. В год единства народов России особенно важно показывать такие примеры сплоченности. Наши деды и прадеды отстояли мир ценой невероятных усилий, а мы, их потомки, должны сохранить эту память и передать ее будущим поколениям», — подчеркнула руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Татьяна Парпаева.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.