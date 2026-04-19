Народные приметы на 20 апреля: сегодня полезно заниматься рукоделием

По народному календарю сегодня Акулина Огуречница, Подснежник, Огородник. По приметам, с этого дня начинает пробуждаться земля. На Акулину начинали активно готовиться к посевному сезону. По традиции в этот день проводили обряд кормления земли. В поле в землю закапывали хлеб, кашу или другую пищу, таким способом благодарили землю за прошлогодний урожай и просили хорошего урожая в новом году.