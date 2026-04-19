Народные приметы на 20 апреля: сегодня полезно заниматься рукоделием

По народному календарю сегодня Акулина Огуречница, Подснежник, Огородник. По приметам, с этого дня начинает пробуждаться земля. На Акулину начинали активно готовиться к посевному сезону. По традиции в этот день проводили обряд кормления земли. В поле в землю закапывали хлеб, кашу или другую пищу, таким способом благодарили землю за прошлогодний урожай и просили хорошего урожая в новом году.
Нельзя сегодня начинать новые серьезные дела, лучше завершать начатое ранее. Новые проекты не принесут успеха. Нельзя громко разговаривать и шуметь в огороде, это может навлечь неурожай.
Сегодня стоит проводить ритуалы очищения дома: вымыть полы водой с травами, окропить углы святой водой, чтобы привлечь благополучие. Можно начинать подготовку грядок к посеву. Можно собирать первые лекарственные травы. По поверьям они обладают особой силой и целебными свойствами. Полезно заняться рукоделием. Сделанные своими руками вещи принесут удачу и благополучие. Можно печь хлеб и угощать им родных. Хлеб, испеченный в этот день, наделен особыми свойствами сохранять мир и гармонию в семье.
Народные приметы на 20 апреля:
— небо чистое и безоблачное — к хорошему урожаю огурцов;
— идет дождь — уродится много грибов;
— день ясный — лето будет теплым и урожайным;
— дует сильный ветер — к неурожаю и засушливому лету;
— обильная роса утром — к хорошему урожаю овощей и злаковых культур.
