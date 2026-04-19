В Воронежской области за 20 миллионов отремонтируют плотину пруда в Панинском районе

В Воронежской области определили подрядчика на проведение капитального ремонта плотины пруда Шанинский Панинского района. Стоимость работ составит более 19 млн 900 тысяч рублей. Они должны завершиться до 15 сентября этого года.
Победителем конкурса стала фирма из Калачеевского района. Она демонтирует старую плотину (в том числе, с привлечением водолазов), после чего заново возведет новую. В стоимость работ заложена утилизация строительных остатков и расчистка от зарослей прилегающей к плотине территории.
Состояние Шанинского пруда стало вызывать опасения уже в апреле 2016 года, когда в результате обильных дождей произошло его переполнение, размыв гребня плотины и аварийного обводного канала. Инициатором восстановительных работ стала местная администрация, которая разработала проектную документацию для капитального ремонта гидротехнического сооружения.