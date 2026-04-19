В воронежской «Никитинке» прошла «Библионочь-2026»

18 апреля в России прошла ежегодная просветительская акция «Библионочь» (6+). В год единства народов России тема акции — «Единство народов — сила России».
Дальневосточная мозаика.
Локацию представила заведующая отделом межбиблиотечного абонемента и обменного фонда Наталья Осинцева.
«Место очень удивительное, многонациональное. Представьте: там и тундра, и тайга. Живут малые народы, между собой похожие, но со своими традициями», — пояснила специалист.
В программе — аутентичные предметы: шкура нерпы, шапка из ножек оленя, чукотские украшения из бухты Провидения возрастом более 50 лет. Также представлены нанайские шашки «Апакачи» и куклы-обереги «Акоана». Для гостей подготовили игру с использованием искусственного интеллекта. Посетителям предложили отличить реальные портреты девушек малых народов, снятые фотографом Химушиным, от изображений, сгенерированных нейросетью.
Гости также могли повязать ленточку с желанием по бурятской традиции «бурханить», попробовать стрельбу из лука с кружением (игра «Салгыдый») и зайти в гастроуголок с таёжными угощениями.
Уральские самоцветы.
Заведующая научно-методическим отделом Ольга Марченко вместе с Людмилой Калининой рассказали о народах Урала: русских, татарах, башкирах, удмуртах, ханты и манси.
«Татары — второй по численности народ, один из древнейших на этой территории», — уточнила Марченко.
Для гостей подготовили интерактивную игру по сказам Бажова. Главная неожиданность — спуск в подвал библиотеки, который превратили в «недра».
«Сегодня можно будет спуститься в недра за самоцветами», — пояснила Марченко.
Также работали мастер-классы: роспись фигурок (тюльпан — символ татар, лошадка — символ башкир, куклы-обереги) и чеканка — традиционное ремесло Урала.
Отдельная зона — лавка «Семь гномов». Хозяйка Анна Аникович представила натуральные камни, минералы и кристаллы.
«Рассказываем про легенды Урала, про духов пещер и гор, про хозяйку Медной горы и гномов», — сказала она.
Особое внимание — малахиту.
«Камень — олицетворение России. Его уважали: он оберегал детей и сохранял семью. И боялись: горнорабочие на малахитовых рудах болели туберкулёзом и быстро умирали», — пояснила Анна Аникович.
Для детей организовали поиск сокровищ — натурального кварца и аметиста. Юные кладоискатели могли забрать камни с собой.
Северное сияние.
Заведующая отделом краеведения Маргарита Бутина представила программу, посвящённую Русскому Северу и Карелии. В неё вошли музей валенка, гастрономический уголок с традиционными козулями по фамильному рецепту, мастер-класс по мезенской росписи и мастер-класс по росписи петроглифов от представителя Карелии. Отдельно гостям показали процесс обработки шерсти — от только что срезанной до готового валенка.
Сердце России.
«Реальная школа» и педагог-организатор Татьяна Вовчаренко представили выставку декоративно-прикладного творчества и коллекцию народных костюмов разных регионов: московский, воронежский, тульский, смоленский, рязанский. Также прошли мастер-классы по текстильному интерьерному украшению и открытке в технике пластилинография (рисование пластилином).
На выставке были представлены различные виды росписи: хохломская, полхов-майданская (с чёрным контуром), городецкая (чем больше элементов — тем богаче пожелание), мезенская (первая половина XIX века, солярные и лунные знаки) и воронежская роспись.
«Она появилась во второй половине XIX века на основе барановского платка. Барановская мануфактура была в Воронеже. Яркий красный фон делает её узнаваемой», — пояснили педагоги.
Также посетители смогли увидеть елецкое кружево (самое тонкое и изящное) и вологодское кружево (более плотное).
На локации «Кавказский колорит» гости попробовали осетинские пироги и научились танцевать лезгинку.