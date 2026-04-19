В воронежской «Никитинке» прошла «Библионочь-2026»

Заведующая отделом краеведения Маргарита Бутина представила программу, посвящённую Русскому Северу и Карелии. В неё вошли музей валенка, гастрономический уголок с традиционными козулями по фамильному рецепту, мастер-класс по мезенской росписи и мастер-класс по росписи петроглифов от представителя Карелии. Отдельно гостям показали процесс обработки шерсти — от только что срезанной до готового валенка.