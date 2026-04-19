Из-за топливного кризиса Еврокомиссия хочет отправить сотрудников офисов на удалёнку — СМИ

Таким образом Брюссель рассчитывает сократить расход бензина и нагрузку на энергорынок.

Источник: Клопс.ru

На следующей неделе Еврокомиссия представит странам ЕС план экономии топлива на фоне кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. Об этом, ссылаясь на Financial Times, пишет «Коммерсант» в воскресенье, 19 апреля.

Издание пишет, что проект документа предусматривает, в частности, обязательный переход сотрудников компаний на удалённую работу минимум раз в неделю. Предполагается, что это поможет сократить расход бензина на поездки в офис. В остальные дни работникам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Параллельно национальным правительствам рекомендуют субсидировать общественный транспорт. Ещё одна мера — поддержка домохозяйств с низким и средним доходом за счёт льготных кредитов на покупку электромобилей и установку солнечных панелей.

Так Брюссель рассчитывает подтолкнуть страны к сокращению потребления ископаемого топлива и ускорить переход на более экологичные источники энергии. При этом европейские чиновники подчёркивают, что речь идёт именно о рекомендациях, а не об обязательных предписаниях.

В начале апреля в Литве на фоне подорожания бензина предлагали вернуть повсеместную удалёнку. В Сейме республики выразили недовольство тем, что водители, пытаясь найти более дешёвое топливо, фактически «подпитывают бюджет» соседней Польши.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше