В столичном районе Некрасовка построят поликлинику на 750 посещений в смену

«Площадь здания превысит 15,4 тысячи квадратных метров. В медучреждении будут оборудованы два отделения: детское и взрослое, для которых предусмотрены отдельные входы. Готовность объекта составляет более 80%. Сейчас на площадке завершаются работы по устройству фасада, прокладке инженерных коммуникаций и чистовой отделке помещений. В ближайшее время планируется приступить к благоустройству: там высадят деревья, разобьют газоны и цветники», — сказал Ефимов.