В столичном районе Некрасовка построят поликлинику на 750 посещений в смену

В медучреждении будут оборудованы два отделения: детское и взрослое.

Поликлинику, рассчитанную на 750 посещений в смену, возведут в столичном районе Некрасовка, сообщил глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Создание в Москве социальных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Площадь здания превысит 15,4 тысячи квадратных метров. В медучреждении будут оборудованы два отделения: детское и взрослое, для которых предусмотрены отдельные входы. Готовность объекта составляет более 80%. Сейчас на площадке завершаются работы по устройству фасада, прокладке инженерных коммуникаций и чистовой отделке помещений. В ближайшее время планируется приступить к благоустройству: там высадят деревья, разобьют газоны и цветники», — сказал Ефимов.

В поликлинике разместят кабинеты участковых терапевтов, педиатров и узкопрофильных специалистов, травмпункт, отделения стоматологии и функциональной диагностики. Для проведения обследований там установят современное медицинское оборудование: аппараты УЗИ, комплексы рентген-диагностики, офтальмологическую и лор-технику.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.