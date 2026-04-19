В селе Стальном Республики Крым открыли новую врачебную амбулаторию

Там пациенты смогут сделать электрокардиографию, пройти диспансеризацию и вакцинацию.

Новая врачебная амбулатория начала работу в селе Стальном Республики Крым, сообщили в администрации Джанкойского района. Ее построили при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Кабинеты в модульном здании оснащены мебелью и современным медицинским оборудованием, необходимым для проведения диагностических процедур и оказания первичной медико-санитарной помощи на месте. В учреждении пациенты смогут сделать электрокардиографию, пройти диспансеризацию и вакцинацию, а также получить стоматологические услуги. А для комфорта маломобильных посетителей на входной группе обустроили безопасное крыльцо с пандусом.

Также в ходе работ облагородили прилегающую территорию. Там установили скамейки, организовали велопарковку и площадку для сбора твердых бытовых отходов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

