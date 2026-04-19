Над Воронежской областью уничтожили три беспилотника

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и двумя районами области уничтожены три БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем и двумя районами области обнаружены, уничтожены и подавлены уже три беспилотных летательных аппарата», — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
