Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области отремонтируют мост через реку Чагру

Специалисты укрепят опоры и пролетные строения, обновят дорожное полотно и установят современное ограждение.

Мост через реку Чагру в селе Абашево Самарской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Хворостянского района.

Протяженность ремонтируемого объекта — 40 м. Там укрепят опоры и пролетные строения, обновят дорожное полотно и установят современное ограждение.

«Восстановление моста обеспечит бесперебойное и, что самое главное, безопасное передвижение для всех — от пешеходов до грузового транспорта. Это не просто ремонт дороги, это вклад в безопасность и комфорт жителей, а также гарантия того, что село Абашево останется доступным в любое время года», — говорится в сообщении.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.