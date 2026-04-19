В Самарской области отремонтируют мост через реку Чагру

Мост через реку Чагру в селе Абашево Самарской области приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Хворостянского района.
Протяженность ремонтируемого объекта — 40 м. Там укрепят опоры и пролетные строения, обновят дорожное полотно и установят современное ограждение.
«Восстановление моста обеспечит бесперебойное и, что самое главное, безопасное передвижение для всех — от пешеходов до грузового транспорта. Это не просто ремонт дороги, это вклад в безопасность и комфорт жителей, а также гарантия того, что село Абашево останется доступным в любое время года», — говорится в сообщении.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.