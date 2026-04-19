Следком начал проверку после инцидента с тигром в цирке Ростова

В Ростове начали доследственную проверку после того, как тигр выпрыгнул к зрителям в цирке.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове следователи организовали доследственную проверку после инцидента в цирке в Ворошиловском районе. Об этом сообщили в ростовском следкоме.

19 апреля во время представления тигр выпрыгнул из манежа в сторону зрителей. По предварительным данным, никто из посетителей не пострадал, животное сразу вернули в вольер.

Следственный отдел по Ворошиловскому району проводит процессуальную проверку. Следователи выяснят, как соблюдались требования безопасности при организации циркового представления. Также оценят действия ответственных лиц.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сказано в сообщении.

