Какой сегодня праздник: Национальный день донора крови в России

Национальный день донора крови в России — ежегодный праздник, который отмечается 20 апреля. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь и ее компоненты, а также медицинским работникам, которые организуют и проводят донации, разрабатывают методики, контролируют санитарное состояние станций переливания крови и обследуют сдаваемые препараты. История праздника связана с событием, произошедшим 20 апреля 1832 года. В этот день молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Кровь для пациентки сдал ее муж, и жизнь женщины была спасена. Этот случай положил начало развитию трансфузиологии в стране.
Сегодня День поисков смысла жизни. Достоверно не установлено, кто и когда его учредил. Считается, что появление связано с потребностями современного общества: в условиях постоянной занятости людям сложно самостоятельно выделить время для глубоких размышлений. Праздник не предполагает шумных гуляний, подарков или угощений. Его суть — в личной рефлексии и осмыслении фундаментальных вопросов.
День двойников учрежден в 1980‑х годах тележурналистом Джеком Этцелем. Идея пришла во время съемок репортажа, когда он спрашивал прохожих, на кого из знаменитостей те похожи. Праздник призывает оглядеться вокруг и найти в незнакомцах черты известных людей — или обнаружить, что кто‑то напоминает вас. В этот день устраивают тематические вечеринки, конкурсы двойников, фотосессии, публикуют забавные сравнения в соцсетях.