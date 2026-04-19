Какой сегодня праздник: Национальный день донора крови в России

Национальный день донора крови в России — ежегодный праздник, который отмечается 20 апреля. Он посвящен людям, безвозмездно сдающим кровь и ее компоненты, а также медицинским работникам, которые организуют и проводят донации, разрабатывают методики, контролируют санитарное состояние станций переливания крови и обследуют сдаваемые препараты. История праздника связана с событием, произошедшим 20 апреля 1832 года. В этот день молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые в России успешно провел переливание крови роженице с акушерским кровотечением. Кровь для пациентки сдал ее муж, и жизнь женщины была спасена. Этот случай положил начало развитию трансфузиологии в стране.