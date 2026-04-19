Завершился матч «Спартак»- «Ахмат»

«Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги, состоявшемся в Москве.
В ходе матча по одному мячу забили игроки столичного клуба Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.
За «Ахмат» единственный гол был забит Максимом Самородовым".
Московский клуб по итогам игры стал четвертым в турнирной таблице. «Ахмат» занимает девятую строчку.
23 апреля «Спартак» сыграет с «Краснодаром», а «Ахмат» с «Балтикой».
