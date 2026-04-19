Мощный пожар в Малайзии оставил без домов более девяти тысяч человек

Мощный пожар уничтожил около тысячи домов на сваях в малайзийской деревне Сандакан. Более девяти тысяч человек остались без крова. Об этом сообщает Al-Jazeera.

Службы пожаротушения получили сообщение о распространении огня примерно в 1:32 по местному времени (20:30 мск 18 апреля). Для тушения пожара были направлены 37 специалистов.

По словам начальника пожарно-спасательной службы округа Сабах Джимми Лагуны, сильный ветер и плотная застройка способствовали быстрому распространению огня. Кроме того, в момент, когда пожарным понадобилась вода для тушения, начался отлив.

О погибших не сообщается, в пожарной службе добавили, что возгорание было ликвидировано.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что федеральное правительство работает в координации с местными властями для оказания помощи пострадавшим и предоставления временного жилья, говорится в материале.

На прошлой неделе мощный огонь охватил крышу Олимпийского стадиона в Рио-де-Жанейро, она почти полностью выгорела. На момент начала возгорания в здании никого не было.