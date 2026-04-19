В Калининграде ищут подрядчика, который отремонтирует здание администрации зоопарка

На работы выделают 26,4 млн рублей, выполнить их нужно за год.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде объявили торги на ремонт здания администрации зоопарка. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 26,4 млн рублей. Подрядчику предстоит провести противоаварийные и ремонтные работы как внутри здания, так и снаружи.

Согласно техзаданию, в помещениях собираются полностью заменить старые полы, стяжки, плитку, перегородки, двери и окна. В кабинетах, коридорах, вестибюле, санузлах и умывальных комнатах уложат новые покрытия из керамогранита, линолеума и ламината, обновят плинтусы, покрасят стены и потолки.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 27 апреля, итоги планируют объявить спустя три дня. Приступить к работам подрядчик должен 1 июня, на ремонт здания ему отводят год.

В Калининградском зоопарке отремонтируют старинный вольер, чтобы посетители могли ближе общаться с енотами.

