В Британии проверят возможную связь Ирана с поджогами синагог в Лондоне

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис назвал произошедшее «трусливой атакой» и заявил, что «целенаправленная кампания насилия и запугивания против еврейской общины Великобритании набирает обороты». «Эта постоянная атака на способность нашей общины молиться и жить в безопасности — это атака на ценности, которые связывают нас всех вместе», — написал раввин в соцсети X, добавив, что это уже третье нападение на еврейские объекты в Лондоне за неделю. «Слава богу, никто не погиб, но мы не можем и не должны ждать, пока это изменится, чтобы понять, насколько опасен этот момент для всего нашего общества», — говорится в заявлении Мирвиса.