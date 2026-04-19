В Британии проверят возможную связь Ирана с поджогами синагог в Лондоне

Британские контртеррористические подразделения проверяют возможную причастность иранских прокси к серии поджогов еврейских объектов в Лондоне, сообщает Reuters. После очередного нападения на синагогу Кентон Юнайтед в Харроу, совершенного в ночь на воскресенье, 19 апреля, в лондонской полиции заявили, что изучают все обстоятельства и не исключают связи поджигателей с Тегераном.
В ночь на 19 апреля патрульные заметили, что окно синагоги Кентон Юнайтед в Харроу разбито. При осмотре полицейские увидели дым в одной из комнат и нашли бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью, которая была брошена в окно. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание, ущерб оказался незначительным: повреждено только окно, пострадавших нет. Это уже третье подобное нападение на еврейские объекты за неделю.
Как пишет издание, полиция уже арестовала нескольких подозреваемых по делу о поджоге четырех машин скорой помощи еврейской волонтерской службы «Ацула» 23 марта, а также в связи с попыткой поджога синагоги в Финчли и нападением на офисы оппозиционного персоязычного медиа Iran International 15 апреля. Большинство из них — подростки, которые, по мнению следствия, были наняты для совершения преступлений.
Ответственность за большинство атак взяла ранее неизвестная группировка «Исламское движение сподвижников правой руки». Полиция проверяет версию, что за этими нападениями могут стоять иранские спецслужбы, которые нанимают для совершения преступлений мелких преступников.
Заместитель помощника комиссара Скотланд-Ярда, старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Вики Эванс подтвердила, что иранский режим «рутинно использует преступников в качестве прокси». «Мы рассматриваем вопрос о том, используется ли эта тактика здесь, в Лондоне — наем насилия как услуги. Люди, совершающие эти преступления, часто не имеют никакой приверженности делу и получают быстрые деньги за свои преступления», — заявила Эванс. Она предупредила, что тех, кто выполняет такие задания, ждут серьезные последствия, вплоть до обвинений по Закону о национальной безопасности.
Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис назвал произошедшее «трусливой атакой» и заявил, что «целенаправленная кампания насилия и запугивания против еврейской общины Великобритании набирает обороты». «Эта постоянная атака на способность нашей общины молиться и жить в безопасности — это атака на ценности, которые связывают нас всех вместе», — написал раввин в соцсети X, добавив, что это уже третье нападение на еврейские объекты в Лондоне за неделю. «Слава богу, никто не погиб, но мы не можем и не должны ждать, пока это изменится, чтобы понять, насколько опасен этот момент для всего нашего общества», — говорится в заявлении Мирвиса.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что «возмущен» произошедшим, и пообещал увеличить полицейское присутствие в районах проживания евреев. «Это отвратительно, и это не будет терпимо. Нападения на нашу еврейскую общину — это нападения на Британию. Мы усиливаем патрулирование, и те, кто несет ответственность, будут найдены и привлечены к правосудию. Мы не успокоимся в поисках преступников», — написал Стармер в соцсети X.
