Певец Jony установил рекорд по прослушиваниям на YouTube, обогнав Lagy Gaga

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на площадке YouTube, достигнув отметки в 879 миллионов слушателей за месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.
«По данным на текущий месяц, аудитория певца достигла отметки в 879 миллионов слушателей в месяц», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, с таким результатом Jony превосходит суммарную аудиторию таких мировых артистов, как Travis Scott, Taylor Swift, Drake и Justin Bieber — вместе они собирают меньшее число прослушиваний.
Так, вторую строчку по числу прослушиваний за месяц занимает певица Lady Gaga с результатом 831 миллион слушателей.
«Такие показатели ежемесячной активности одного артиста являются абсолютным рекордом за всю историю наблюдений», — отмечается в сообщении.