Певец Jony установил рекорд по прослушиваниям на YouTube, обогнав Lagy Gaga

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на площадке YouTube, достигнув отметки в 879 миллионов слушателей за месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.