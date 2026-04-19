Ричмонд
+10°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певец Jony установил рекорд по прослушиваниям на YouTube, обогнав Lagy Gaga

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Исполнитель Jony (Джахид Гусейнли) установил рекорд по ежемесячному числу прослушиваний на площадке YouTube, достигнув отметки в 879 миллионов слушателей за месяц, сообщили РИА Новости в пресс-службе артиста.

«По данным на текущий месяц, аудитория певца достигла отметки в 879 миллионов слушателей в месяц», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с таким результатом Jony превосходит суммарную аудиторию таких мировых артистов, как Travis Scott, Taylor Swift, Drake и Justin Bieber — вместе они собирают меньшее число прослушиваний.

Так, вторую строчку по числу прослушиваний за месяц занимает певица Lady Gaga с результатом 831 миллион слушателей.

«Такие показатели ежемесячной активности одного артиста являются абсолютным рекордом за всю историю наблюдений», — отмечается в сообщении.