Белорусский врач сказала, что делать, если диспансеризация в поликлинике идет не быстро и затянуто

Заместитель директора по медицинской экспертизе и реабилитации Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, заместитель председателя Белорусского союза женщин Инна Солдатенко сказала в эфире телеканала ОНТ, что делать, если диспансеризация в поликлинике идет не быстро и затянуто.
Диспансеризация медик назвала серьезным завоеванием системы здравоохранения Беларуси:
«Потому что обследования проводятся на бесплатной основе, на регулярной основе и в том объеме, в котором эти обследования позволяют выявить заболевания на ранних стадиях. В том числе и онкологические заболевания».
Среди прочего специалист назвала достижением диспансеризации выявление рака шейки матки при скрининге на начальных этапах в 70% случаев. Потому Инна Солдатенко уверена, что пользоваться такой возможностью от государства белорусы просто обязаны. Даже если возникают те или иные нюансы:
«Можно их встретить при столкновении с первичным звеном в поликлиниках. Это, возможно, какое-то недопонимание. Или наши граждане считают, что все не быстро, несвоевременно или затянуто. Но это нюансы, на которые человек, который заботится о своем здоровье, наверное, не должен обращать внимание».
Солдатенко говорит, что в поликлиниках, как правило, «очень хорошо налажена логистика движения пациентов, которые проходит чекап».
