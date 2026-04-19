Мурашко и Скворцова вручили госнаграды врачам из Нижнего Новгорода

Сразу несколько известных врачей из Нижнего Новгорода получили высокие государственные награды в Москве. Церемония прошла в рамках итоговых коллегий ФМБА и Минздрава России, сообщает телеграм-канал «Бокал прессека».
На коллегии Федерального медико-биологического агентства руководитель ведомства Вероника Скворцова вручила медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени директору Приволжского окружного медицинского центра Сергею Романову и главному специалисту по правовым вопросам Альберту Копылову.
Еще одну награду — медаль «За наставничество в здравоохранении» — вручили на коллегии Минздрава России. Ее получила главный гематолог Приволжского федерального округа, заведующая гематологическим отделением Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко Ольга Самойлова.
В профессии она более 40 лет и все это время работает в одной больнице, передавая опыт молодым врачам. Награду Ольге Самойловой вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.