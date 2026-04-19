В сочинской здравнице ускорили подготовку номеров к заезду гостей

Санаторий «Зеленая роща» в Сочи оптимизировал обслуживание номерного фонда по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». За шесть месяцев команда перестроила работу и снизила время подготовки номеров к приезду гостей без потери качества, сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
«Команда “Зеленой рощи” сделала ставку на систему и современные инструменты управления бизнесом. В результате время подготовки номера к заезду сократилось с 70 до 52 минут, запасы в потоке снизились на 20%, а выработка увеличилась почти на 30%. При этом разброс в качестве уборки между разными горничными сократился на 60−80%. Но, пожалуй, самый важный финансовый итог — санаторий полностью отказался от привлечения аутсорсинга в службу номерного фонда. Теперь предприятие экономит не только минуты, но и реальные деньги», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
В ходе совместной работы с экспертами регионального центра компетенций сотрудники санатория внедрили адресное хранение химии и расходников — это ускорило дозаправку тележек на треть. Также перераспределили задачи: тяжелые перемещения комплектующих отдали хаусменам, освободив горничных для профильной работы.
Кроме того, в рамках реализации проекта по оптимизации в санатории разработали понятные инструкции для уборки номеров и четкие правила, чтобы унифицировать функционал сотрудников. Внедрение кросс-контроля готовности номера по единому чек-листу с эталонными фото также позволило добиться стабильного качества.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.