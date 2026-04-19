В сочинской здравнице ускорили подготовку номеров к заезду гостей

«Команда “Зеленой рощи” сделала ставку на систему и современные инструменты управления бизнесом. В результате время подготовки номера к заезду сократилось с 70 до 52 минут, запасы в потоке снизились на 20%, а выработка увеличилась почти на 30%. При этом разброс в качестве уборки между разными горничными сократился на 60−80%. Но, пожалуй, самый важный финансовый итог — санаторий полностью отказался от привлечения аутсорсинга в службу номерного фонда. Теперь предприятие экономит не только минуты, но и реальные деньги», — отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.