В селе Цибанобалка в Анапе в этом году достроят спорткомплекс

Новый объект находится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом открытого типа. На площади около 1,5 тыс. кв. м. появится универсальный игровой зал с профессиональным покрытием, там же обустроят раздевалки с душевыми и санузлами, административные помещения, медицинский кабинет, гардероб и пост охраны. Здание сделают удобным для маломобильных граждан. Прилегающую территорию благоустроят, поставят ограждение и проведут освещение.