В селе Цибанобалка в Анапе в этом году достроят спорткомплекс

Строительство модульного спортивного комплекса в селе Цибанобалка под Анапой завершится в этом году. Его возводят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города-курорта.
Новый объект находится рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом открытого типа. На площади около 1,5 тыс. кв. м. появится универсальный игровой зал с профессиональным покрытием, там же обустроят раздевалки с душевыми и санузлами, административные помещения, медицинский кабинет, гардероб и пост охраны. Здание сделают удобным для маломобильных граждан. Прилегающую территорию благоустроят, поставят ограждение и проведут освещение.
В новом комплексе будут развивать футбол, баскетбол, гандбол и другие игровые виды спорта. Вместе с соседним ФОКом он станет главным спортивным центром Цибанобалки и Приморского округа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.