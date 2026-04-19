На севере Тамбова в женской консультации открыли дневной стационар

Дневной стационар начал работу в отделении женской консультации новой поликлиники филиала городской больницы имени Архиепископа Луки на севере Тамбова. Его открытие стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Тамбовской области.
Стационар позволит проходить курсы лечения и назначенные процедуры непосредственно под наблюдением врача без госпитализации в круглосуточные отделения. Попасть туда можно будет по направлению лечащего врача акушера-гинеколога.
«Плюсы лечения в дневном стационаре — возможность вести привычный образ жизни, находиться и спать в привычных условиях, полноценный лечебный комплекс, возможность жить комфортной социальной жизнью», — поделился руководитель филиала Вадим Поздняков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.