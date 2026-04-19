NBC: Восемь детей погибли и двое ранены в результате стрельбы в Луизиане

По меньшей мере восемь детей погибли и еще двое получили ранения в результате массовой стрельбы, которая произошла в американском штате Луизиана в ночь на воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные полиции.
«На данный момент нам известно как минимум о 10 пострадавших от огнестрельных ранений. Восемь из них погибли», — говорится в заявлении шефа местной полиции.
Инцидент произошел в американском городе Шривпорт. Причиной стрельбы, по предварительным данным, стал бытовой конфликт.
Согласно заявлению правоохранительных органов, жертвами стрелков стали дети в возрасте от одного года до 14 лет. Преступник, начавший стрельбу, был ликвидирован при задержании. По факту произошедшего начато расследование, обстоятельства и детали инцидента уточняются.
