Александр Тарханов: «Локомотив» упрочил своё положение в борьбе за бронзу

Заслуженный тренер России, футболист сборной СССР, мастер спорта СССР и ветеран московского ЦСКА Александр Фёдорович Тарханов в эксклюзивном интервью «МК-Спорт» высказался о матчах 25-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), прошедших 18 апреля.
Напомним, 18 апреля столичный ЦСКА в Самаре сыграл вничью с местными «Крыльями Советов» со счётом 1:1. Мнение Александра Тарханова об этой игре читайте здесь.
В других матчах дня московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Нижним Новгородом» со счётом 1:1, столичный «Локомотив» в гостях одержал победу над «Оренбургом» со счётом 1:0 благодаря голу Алексея Батракова. «Железнодорожники» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.
Кроме того, казанский «Рубин» на своём поле сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» со счётом 1:1. У гостей гол на счету Артёма Дзюбы, который с 18 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинской команды. Тем не менее, «Акрон» не может победить в чемпионате России на протяжении девяти встреч.
— Александр Фёдорович, как вы оцениваете ничейный результат в матче «Нижнего Новгорода» и «Динамо»?
— 1:1 для «Динамо» плохо. И для «Нижнего» тоже плохо, потому что 3 очка лучше, чем одно. И для «Динамо», чтобы повыше подняться.
— Каковы шансы «Динамо» в Кубке с «Краснодаром»?
— Я думаю, шансы всегда есть, но очень сложно будет, особенно если играть будут в Краснодаре.
— Как вам победа «Локомотива» над «Оренбургом»? Каковы шансы «железнодорожников» закрепиться в тройке лидеров по итогам сезона?
— Я смотрел только концовку, но тем, что «Локомотив» выиграл 1:0, он упрочил своё положение в борьбе за бронзу.
— Как вам игра «Рубина» и «Акрона»?
— «Рубин» имел преимущество, и моментов много имел. Ну, 1:1 сыграли — тоже потеряли очки. Для «Рубина» это не так страшно. А «Акрону», всё-таки, 3 очка было бы лучше, чтобы за выживание бороться.
— Как вы думаете, удастся ли «Акрону» избежать зоны стыковых матчей?
— Посмотрим, как играть будут. Пока не всё удачно у них складывается.
— В чём может быть причина неудач тольяттинцев и отсутствия у них побед на протяжении долгого времени?
— Здесь надо смотреть на то, какой состав. Они не могут набрать себе такой состав, как, например, у «Зенита», у «Спартака». Они берут то, что могут брать. От этого и исходит результат.
— Наверное, можно сказать, что главное оружие «Акрона» — это Артём Дзюба?
— Да, он помогает. Но один в поле не воин. Он иногда спасает матчи. Но был бы ещё уровень хороший у остальной команды, как у Артёма — тогда можно говорить о результате.