Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковной Дубне началось строительство детской поликлиники

Учреждение появится на улице Энтузиастов.

Детскую поликлинику возведут на правом берегу Дубны в Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Трехэтажное здание площадью 5 тысяч квадратных метров построят на улице Энтузиастов. В новой поликлинике разместятся блок стоматологии, отделение функциональной диагностики, дневной стационар и отделение реабилитации. В настоящее время строители начали рыть котлован, затем приступят к бетонно-монолитным работам. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

У здания будут обустроены парковка, зоны отдыха и детская площадка. Как отметил глава Дубны Максим Тихомиров, открытие поликлиники, которая соберет лучших детских специалистов, станет важным событием для тысяч семей города.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.