В подмосковной Дубне началось строительство детской поликлиники

Детскую поликлинику возведут на правом берегу Дубны в Московской области, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Работы проводятся в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Трехэтажное здание площадью 5 тысяч квадратных метров построят на улице Энтузиастов. В новой поликлинике разместятся блок стоматологии, отделение функциональной диагностики, дневной стационар и отделение реабилитации. В настоящее время строители начали рыть котлован, затем приступят к бетонно-монолитным работам. Завершение строительства запланировано на 2027 год.
У здания будут обустроены парковка, зоны отдыха и детская площадка. Как отметил глава Дубны Максим Тихомиров, открытие поликлиники, которая соберет лучших детских специалистов, станет важным событием для тысяч семей города.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.