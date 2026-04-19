Житель Кировского округа Ставрополья открыл производство кормов

Житель станицы Зольской в Ставропольском крае Андрей Чуй с помощью социального контракта организовал производство кормов для сельскохозяйственных животных, сообщили в региональном правительстве. Мера поддержки оказана в ходе реализации национального проекта «Семья».
На полученные средства предприниматель приобрел гранулятор, сеноизмельчитель, комплектующие и сырье. Он изготавливает комбикорма из кукурузы, пшеницы, соевого шрота, подсолнечного жмыха, разнотравья, люцерны и кальция. Продукция востребована у односельчан, ведущих домашние и фермерские хозяйства.
Отметим, что в этом году в округе планируется заключить еще 110 контрактов по разным направлениям. Всего в Ставропольском крае в 2026 году оформят более 4,5 тысячи социальных контрактов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.