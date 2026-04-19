Практический тур Менделеевской олимпиады был посвящен флуоресценции

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В Москве завершился практический тур 60-й Международной Менделеевской олимпиады (ММО) школьников по химии. Четыре задачи были посвящены флуоресценции. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МГУ имени М. В. Ломоносова.
Лабораторный этап международного турнира прошел 19 апреля на химическом факультете МГУ. Он продлился 5 часов. В пятницу ребята уже выполнили задания первого теоретического тура, в понедельник их ждет второй теоретический этап. Закрытие ММО состоится в среду.
«Задания практического тура включают четыре задачи. Так получилось, что они являются продолжением церемонии открытия, где официальный старт Менделеевской олимпиаде дали реакцией с голубым свечением — образом олимпийского огня. В этом году задания практического тура посвящены флюоресценции в разных ее проявлениях. Ребята синтезируют флуоресцентный краситель, потом анализируют цитометрически разными приемами два разных варианта смесей. После этого проводится качественный полуколичественный анализ, ребята используют тонкослойную хроматографию», — сказал председатель международного жюри ММО-60 Александр Гладилин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Менделеевская олимпиада проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами турнира выступают химический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и Фонд Мельниченко. Юбилейный, 60-й турнир, проходит с 15 по 23 апреля на базе МГУ. В нем участвуют школьники из 35 стран, представители еще двух государств выполняют задания дистанционно.
По словам участницы сборной Коста-Рики Тамары Гарроте, она старалась выполнить задания на отлично, так как помнила о своей почетной миссии — представлять свою страну на международном турнире. «Мне понравилось работать с интересным оборудованием и реактивами. Я люблю титрование, поэтому мне очень понравилось. Приятно быть среди стольких талантливых людей, которые так же увлечены своим делом», — отметила участница ММО, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.
В свою очередь представитель российской сборной Арсений Сысоев назвал практикум очень интересным. «Идея привязать все задачи к теме флуоресценции мне понравилась», — отметил он.
О турнире.
ММО — одна из самых престижных и сложных химических школьных олимпиад в мире, международный статус которой признает ЮНЕСКО. Свою историю олимпиада ведет с 1967 года. Она носит имя выдающегося российского ученого, химика с мировым признанием Дмитрия Менделеева. В прошлые годы олимпиада проходила в странах СНГ, Китае и Бразилии.
Среди стран, которые представляют участники юбилейной олимпиады, — Китай, Вьетнам, Узбекистан, Израиль, Гондурас, Армения, Турция, Куба, Монголия, Бразилия, Шри-Ланка, Саудовская Аравия, Республика Чад, Египет, Таиланд, Иордания, Азербайджан, Северная Македония и другие. Сборную России составляют 15 школьников со всей России, которых выбрали из числа победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.