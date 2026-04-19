Прокуратура начала проверку после того, как тигр выпрыгнул к зрителям в цирке Ростова

В Ростове прокуратура организовала проверку после инцидента в передвижном цирке. Во время выступления артистов с дикими животными произошло происшествие. Тигр выпрыгнул из манежа к зрителям. Надзорное ведомство оценит, как соблюдалось федеральное законодательство при организации представления.
По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Также ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следственный комитет.
Напомним, инцидент произошел 19 апреля в цирке-шапито в Ворошиловском районе. По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Следственный комитет уже начал доследственную проверку.
