Прокуратура начала проверку после того, как тигр выпрыгнул к зрителям в цирке Ростова

Инцидент с тигром в цирке Ростова заинтересовал прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове прокуратура организовала проверку после инцидента в передвижном цирке. Во время выступления артистов с дикими животными произошло происшествие. Тигр выпрыгнул из манежа к зрителям. Надзорное ведомство оценит, как соблюдалось федеральное законодательство при организации представления.

По результатам проверки при наличии оснований прокуратура примет меры реагирования. Также ведомство взяло на контроль ход и результаты процессуальной проверки, которую проводит следственный комитет.

Напомним, инцидент произошел 19 апреля в цирке-шапито в Ворошиловском районе. По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Следственный комитет уже начал доследственную проверку.

