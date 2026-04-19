Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер художник и идеолог группы «Митьки» Владимир Шинкарев

На 73-м году жизни умер художник, писатель и создатель мировоззренческих принципов группы художников «Митьки» Владимир Шинкарев.

Источник: РБК

На 73-м году жизни умер художник, писатель и создатель мировоззренческих принципов группы художников «Митьки» Владимир Шинкарев. Об этом сообщили художники Ольга Торбелутс и Дмитрий Шагин на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистсткой и запрещенной в России).

«Царствия Небесного Владимиру Шинкареву, гениальному художнику и прекрасному человеку», — написала Торбелутс.

«Дорогой Володенька! Царствие Небесное и Светлая Память!» — написал Шагин.

Владимир Шинкарев родился в 1954 году в Ленинграде. Учился на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина, в 1977 году окончил геологический факультет ЛГУ. С 1975 года участвовал в неофициальных квартирных выставках, с 1981 года — член товарищества экспериментального изобразительного искусства.

Является одним из основателей группы «Митьки» и издательства «Митькилибрис»; написанная им в 1984 году книга «Митьки» положила начало одноименному движению, а в 1992 году по ней сняли анимационный фильм. В 2008 году Шинкарев публично заявил о разрыве с группой, опровергнув политическую подоплеку ухода.

Его литературное творчество пришлось на период работы оператором котельной в 1982—1989 годах, включая написанный ранее роман «Максим и Федор». В 2010 году опубликовали «Конец Митьков» Шинкарева, в которой автор объясняет причины своего ухода из движения и подводит черту под его историей, анализируя трансформацию «Митьков» из искусства в бренд.

Материал дополняется.