Умер художник и идеолог группы «Митьки» Владимир Шинкарев

На 73-м году жизни умер художник, писатель и создатель мировоззренческих принципов группы художников «Митьки» Владимир Шинкарев. Об этом сообщили художники Ольга Торбелутс и Дмитрий Шагин на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистсткой и запрещенной в России).
«Царствия Небесного Владимиру Шинкареву, гениальному художнику и прекрасному человеку», — написала Торбелутс.
«Дорогой Володенька! Царствие Небесное и Светлая Память!» — написал Шагин.
Владимир Шинкарев родился в 1954 году в Ленинграде. Учился на курсах при ЛВХПУ им. Мухиной и институте им. Репина, в 1977 году окончил геологический факультет ЛГУ. С 1975 года участвовал в неофициальных квартирных выставках, с 1981 года — член товарищества экспериментального изобразительного искусства.
Является одним из основателей группы «Митьки» и издательства «Митькилибрис»; написанная им в 1984 году книга «Митьки» положила начало одноименному движению, а в 1992 году по ней сняли анимационный фильм. В 2008 году Шинкарев публично заявил о разрыве с группой, опровергнув политическую подоплеку ухода.
Его литературное творчество пришлось на период работы оператором котельной в 1982—1989 годах, включая написанный ранее роман «Максим и Федор». В 2010 году опубликовали «Конец Митьков» Шинкарева, в которой автор объясняет причины своего ухода из движения и подводит черту под его историей, анализируя трансформацию «Митьков» из искусства в бренд.
Материал дополняется.