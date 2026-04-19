«Скинь видео на костылях!» Фетишисты охотятся на россиянок в гипсе и аппарате Илизарова

Раньше сообщалось, что мода на «тихое увольнение» (когда человек вроде бы работает, но делает только самый минимум) опасна и для сотрудников, и для компаний. Главная беда в том, что пропадает понимание, кто чего ждёт друг от друга. Когда работник теряет интерес и инициативу, страдает не только бизнес, но и его собственная карьера. Такого сотрудника начальство перестаёт замечать, а значит, о повышении или прибавке к зарплате можно забыть.