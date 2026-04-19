Конкурент SpaceX успешно посадил первую ступень ракеты после запуска

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin, основанной миллиардером и создателем Amazon Джеффом Безосом, смогла вывести на орбиту спутник AST SpaceMobile BlueBird 7. В миссии во второй раз был использован ракетный ускоритель Never tell me the odds, который после отправки груза успешно сел на платформу, сообщила компания в X.
«ПОСАДКА ускорителя! Never tell me the odds снова сделал это», — говорится в сообщении. Компания пишет, что ступень села на баржу «Джеклин» в Атлантическом океане.
Тем не менее, сам запуск оказался не до конца успешным. Blue Origin сообщила в X, что спутник не был выведен на нужную орбиту. «Мы в настоящее время проводим оценку и предоставим обновление, когда получим более подробную информацию», — написала компания.
AST Mobile является главным конкурентом Starlink миллиардера Илона Маска на рынке спутникового интернета. BlueBird7 предназначен для создания прямой связи со смартфонами на Земле.
Первый успешный запуск New Glenn после череды переносов состоялся в ноябре 2025 года. Тогда ракета вывела на орбиту Земли два спутника NASA, после чего ступень Never tell me the odds приземлилась на баржу в Атлантическом море.
О разработке ракеты-носителя тяжелого класса Blue Origin объявила в 2016 году. New Glenn должна выводить на орбиту как спутники, так и космические корабли с экипажем на борту. Журнал Popular Mechanics отметил, что ракета Blue Origin должна стать конкурентом Falcon 9, которую производит SpaceX Маска.
