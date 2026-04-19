Продажи китайских машин, собираемых под Калининградом, упали на 90 процентов

Собранные под Калининградом китайские машины не оправдали ожидания. На заводе-производителе уже отказались от их самостоятельной дистрибуции. Эксперты утверждают, что проблема кроется в перенасыщенности рынка и трудностях с обслуживанием.
Речь идет о брендах SWM и Kaiyi. К сожалению, за два месяца 2026 года объемы продаж автомобилей упали на 91 и 94 процента соответственно. По данным агентства «Автостат», калининградскому заводу суммарно удалось реализовать 148 машин данных марок.
Информацию подтвердили и на самом предприятии. «Бренды из КНР сейчас активно конкурируют в регионах, предлагая модели от многочисленных дочерних брендов», — отметил председатель совета директоров автомобильного холдинга Валерий Горбунов.
При этом официальные дистрибьютеры брендов SWM и Kaiyi отмечают, что потери составили уже более одного миллиарда рублей.
Все это наталкивает на мысль, что с машинами из КНР в целом что-то не так. Это подтверждают опрошенные «РГ» эксперты.
— Главная проблема китайского автопрома — невообразимое количество производителей. Все они выпускают плюс-минус одинаковые модели и стараются взять количеством, — рассказал автоэксперт Григорий Пантипенко.
Бренды из КНР сейчас активно конкурируют между собой в регионах.
При этом качество сборки оставляет желать лучшего. «У многих моделей даже нет оцинкованного кузова, что в условиях российской зимы опасно. Да, с виду машины очень красивые. Едут они довольно мягко и бодро за счет турбированного двигателя и достойной подвески. Но потом через семь месяцев эксплуатации начинает отслаиваться краска, появляются первые “жучки” на металле. Все это говорит о низком качестве сборки», — подчеркнул директор автосервиса Артем Прокошин.
Заказывать запчасти для китайских авто стало сложнее. КНР ограничивает экспорт компонентов. В итоге комплектующие быстро устаревают. Машина может быстро превратиться в тыкву.
Если говорить о Калининградской области, то местный автопроизводитель делает ставку на глубокую локализацию. Уже запустили кластер по производству автокомпонентов — от тяговых батарей до силовой управляющей электроники. Будут развивать и свой бренд электрокаров «Амберавто». Так, к производству готовят два электрокара с запасом хода на 330 км.