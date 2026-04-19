Снег и заморозки придут в Московский регион в ночь на 20 апреля

В Московском регионе в ночь на 20 апреля ожидаются снег и заморозки до минус 3 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
— Предстоящей ночью возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха в столице составит от нуля до плюс 2 градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов, — пояснили специалисты.
Представитель Гидрометцентра отметил, что днем в понедельник, 20 апреля, в Подмосковье также не исключены умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха поднимется до 5−7 градусов тепла в Москве и 3−8 градусов по области. Ветер будет северным со скоростью 6−11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.
Также синоптики напомнили о возможной гололедице на дорогах в ночные часы, передает ТАСС.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что снежный покров высотой около одного сантиметра в понедельник, 20 апреля, может образоваться в Московском регионе. Ночью в некоторых районах ожидаются гололедица и температура до плюс 2 градусов.