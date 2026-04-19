Компания из подмосковных Луховиц нарастила производственные мощности

Предприятие «Объединенные спасательные технологии» в Луховицах Московской области ввело в эксплуатацию около 8 тысяч квадратных метров территории, что соответствует целям нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Компания специализируется на упаковке продукции и производстве защитных контейнеров, около 80% объема выпускаемой продукции приходится на гособоронзаказ Министерства обороны. Производственный оборот компании превысил миллиард рублей в год. В планах на год — расширение складских мощностей и ввод дополнительных погрузчиков, что позволит обрабатывать до пяти тысяч тонн продукции.
Группе компаний около пятнадцати лет, за это время она заслужила репутацию одного из основных производителей защитных контейнеров в стране. Предприятие регулярно участвует в конкурсных процедурах и получает субсидии на покупку нового оборудования.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.